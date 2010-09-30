民族的战争，孩子的啜泣

民族的战争，孩子的啜泣

有人说，这片子不足以体现“红色高棉”政权哪怕万分之一的残暴、邪恶。但作为主流类型的电影，最好不过是让大家感同身受，只有产生共鸣了，才有可能进一步了解、认识这段历史。选择孩子的视角正是出于这样的考虑。

火麒麟ST 他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录8.0

他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录/First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers(2017)

哈卷好吃 说:

以孩子的角度来拍，更加放大了战争的恐惧。

博客星探 说:

纵观朱莉拍的几部片子基本都是有战争，而且大多是从一个固定的..

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