有人说，这片子不足以体现“红色高棉”政权哪怕万分之一的残暴、邪恶。但作为主流类型的电影，最好不过是让大家感同身受，只有产生共鸣了，才有可能进一步了解、认识这段历史。选择孩子的视角正是出于这样的考虑。

火麒麟ST 评 《他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录》8.0