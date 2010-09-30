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榜单有多另类，全凭你做主！快来写出你心中的2017年度电影TOP10！就有机会赢取电影精选DVD哦~
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成员：477939
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太多的陈凯歌，太少的大唐
ShellingfordHolmes 来自群组：时光影迷会
前半段都挺好，藏得不露怯，是这么回事就是这么回事。一到后半段想象力开始不受控制地乱飘，没有控制的想象力是可怕的。查看全文
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电影《芳华》与“个人史诗片”失之交臂
快节奏掌控着现代人的生活，而《芳华》里那些缓慢、克制的爱情，那些耐着性子等待成长、等待告白显得如此遥远而奢侈。查看全文
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在中国，每天都有100个村落从地图上消失
这部纪录片帮我们找到了上百个遗世独立，即将消失的东方村落，他们分布在天南海北，却都与自然共生共存。查看全文
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叔本华式的悲观主义者
明确地把“追求自我”当作幻想剧，当作治疗主体人格障碍疾病的安慰剂，可能是一种超然的行动了，是唯一具有合法权的领域。查看全文
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《城市之光》，顶级食材赶制的黑暗料理
故事的推进脉络遭到严重弱化，角色的行为逻辑没有清晰的呈现。对于悬疑推理类型片来说，这样的处理方式显得过于草率查看全文
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Thelma的魔幻人生
这是一部典型的幻想、心理、意识流大作品。引入“同性”话题，并非哗众取宠，而是服务影片主题之一“女性崛起”。查看全文
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不是爱情的承诺，是对生命的承诺
从《金陵十三钗》里走出来的贝尔，再一次陷入了这个历史的大悲剧中。他以旁观者的身份见证、揭露了这次惨案，为历史留下了珍贵..查看全文
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40年代最好的中国电影《小城之春》
影片虽然讲的是婚外情，却并没有在这一点上制造强烈的戏剧冲突。其着眼点，在于人的心理变化，也即是一种心理叙事。查看全文
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成员：5758
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一个不安、脆弱甚至不知所措的英雄
他能煽动赤子之心，，面对绝境永不言败，有平常人所具有的烟火气，有挣扎，有粗暴，还面有喜色，在黑暗中给人希望和信心。查看全文
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不懂这3点，别说看懂了《恐怖游轮》
每一次看完电影后，我们的心情就跟剧中的女主一样：明明知道会有那么多恐怖的经历，却还是忍不住要再来一遍。查看全文